Son dakika haberi... Trabzon'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Sanayi Mahallesi'ndeki bir pansiyona operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 kadın, sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.
Pansiyon sahibi ve işletmecisi hakkında ise "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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