Son dakika haberi! Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 103 kişiye ceza - Son Dakika

Son dakika haberi! Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 103 kişiye ceza

21.12.2020 10:17
Son dakika haberi! Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 103 kişiye ceza, System.String[]

Son dakika haber: Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 103 kişiye ceza kesildi.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 103 kişiye ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 103 kişiye 243 bin 770 lira idari para cezası verildiğini belirtti.

Ustaoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirlere uyulmadığı sürece başarılı olunamayacağına dikkati çekti.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 103 kişiye ceza - Son Dakika


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