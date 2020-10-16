Son dakika haberi! Trabzon'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Yapılan aramalarda 10 litre etil alkol, 6 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ve 16 boş pet şişe ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamaya göre, sahte ve kaçak içki satışının önlenmesi amacıyla şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Trabzon 'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda, 10 litre etil alkol, 6 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ve 16 boş pet şişe ele geçirildi.

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