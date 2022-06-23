Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda ise E.P, T.Ö, B.T. ve M.C'nin bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı.

Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda İ.G'nin ikamet ve bahçesinde yapılan aramada, 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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