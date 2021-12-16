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Son dakika haberi: Trabzon'da kovaladığı kadını 28 kez bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Trabzon'da kovaladığı kadını 28 kez bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

16.12.2021 17:46
Son dakika haberi: Trabzon'da kovaladığı kadını 28 kez bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Son dakika gündem haberi... Trabzon'da, kovaladığı kadını sığındığı okulun bahçesinde 28 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık hakim önüne çıktı.

Trabzon'da, kovaladığı kadını sığındığı okulun bahçesinde 28 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık hakim önüne çıktı.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Ortahisar ilçesi 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde 7 Haziran 2021'de kovaladığı Medine Seyis'i (43), 24 Şubat Ortaokulunun bahçesinde 28 yerinden bıçaklayarak öldüren ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Bülent Taşkın'ın (39) avukatı ile Seyis'in yakınları hazır bulundu. Taşkın ise duruşmaya, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Savunmasında, yaklaşık 11 ay birlikte olduğu Seyis'in kendisinden ayrıldıktan sonra eski eşiyle tekrar görüşmeye başladığını ileri süren Taşkın, olay günü karşılaştıklarında Seyis'in kendisine tükürerek hakaret ettiğini, konuşmak için kadını takip ettiğini savundu.

Seyis'in oğlunun kendisini daha önce darp ettiğini öne süren Taşkın, cinayette kullandığı bıçağı ise Seyis'in eski eşinin kendisini telefonla arayarak tehdit ettiği için taşıdığını iddia etti.

Taşkın, olay günü Seyis'i takip etmediğini, hastaneye giderken okul önünde karşılaştığını ve konuşmak istediğinde tekrar hakaret etmesi üzerine yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla vurduğunu, ancak bıçağı maktulü bıçaklamak amacıyla yanında taşımadığını savundu.

Tanık olarak dinlenen Seyis'in Oğlu O.T. ise annesinin iş yerinden eve gelirken servisten indikten sonra sanık tarafından takip edildiğini kendilerine söylediğini aktardı.

Annesinin, sanığın rahatsız etmesi yüzünden iki kez telefon hattını değiştirmek zorunda kaldığını belirten O.T, sanık hakkında annesinin şikayetçi olduğunu söyledi.

Seyis'in eski eşi A.T. ise sanığın rahatsızlık verdiğini daha önceden bildiğini belirterek, olay günü işe gittikten sonra eski eşinin yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini öğrendiğini dile getirdi.

Sanığın, eski eşini rahatsız ettiğini, eve kadar da takip ettiğini oğlundan öğrendiğini anlatan A.T, eski eşiyle birlikte polise giderek şikayetçi olduklarını ifade etti.

A.T, mahkeme başkanının, sanığı telefonla tehdit edip etmediği yönündeki sorusu üzerine, oğlunu arayan sanıkla telefonda konuştuğunu ve eşini rahatsız etmemesini söylediğini ancak tehdit etmediğini belirtti.

Tanıklar ve avukatların beyanının ardından salonda bulunanlara, kadının kaçarak okula sığınması ve sanığın peşinden koşarak okula girmesiyle olay anının da yer aldığı kamera görüntüleri izletildi.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısının beyanının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ortahisar, Haziran, Hakaret, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Trabzon'da kovaladığı kadını 28 kez bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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