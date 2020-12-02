Son dakika haberi: Trabzon'da Kovid-19 vakası görülen binalara uyarı afişi asılacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Trabzon'da Kovid-19 vakası görülen binalara uyarı afişi asılacak

02.12.2020 20:15
Son dakika haberi: Trabzon'da Kovid-19 vakası görülen binalara uyarı afişi asılacak, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen binalara uyarı afişi asılacak.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen binalara uyarı afişi asılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgını engellemek için alınması gereken ilave tedbirleri görüşmek üzere toplandığı belirtildi.

Trabzon'da son günlerde Kovid-19 vaka sayılarının hızlı artış göstermesine bağlı olarak yatan hasta sayısının arttığı vurgulanan açıklamada, toplum sağlığını koruma, bulaştırıcılığı en aza indirme, takiplerin efektif yapılabilmesi için ev, bina ve sitelerde Kovid-19 vakaları çıkması durumunda, İl Sağlık Müdürlüğünce yaptırılan afiş ve stickerların kullanılacağı aktarıldı.

Afiş ve stickerların izolasyon tedbiri sona ermeden önce koparılmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereği idari ve adli işlem yapılacağı kaydedildi.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Trabzon'da Kovid-19 vakası görülen binalara uyarı afişi asılacak - Son Dakika


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