Ekipler, Y.Y'nin otomobilinde ve üzerinde yaptıkları aramada da 61,9 gram metamfetamin buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobilde ve içindeki M.B.P. ve M.S.A'nın üzerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Trabzon'da narkotik operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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