Son dakika haberi: Trabzon'da narkotik operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Trabzon'da narkotik operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

12.10.2022 21:56
Son dakika haberi: Trabzon'da narkotik operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Trabzon'da narkotik operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da narkotik operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobilde ve içindeki M.B.P. ve M.S.A'nın üzerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, Y.Y'nin otomobilinde ve üzerinde yaptıkları aramada da 61,9 gram metamfetamin buldu.

Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Y.B'nin evinde yapılan aramada 85 gram esrar, bahçesinde ise 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlıların gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Trabzon'da narkotik operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Trabzon'da narkotik operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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