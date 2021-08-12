Son dakika haberi: Trabzon'da omuriliğine saplanan "yorgun mermi"yle ölen çocuk için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ortahisar ilçesinin Yeşilbük Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Vali İsmail Ustaoğlu da katıldı.

Trabzon 'da omuriliğine "yorgun mermi" saplanarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuk için cenaze töreni yapıldı.

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