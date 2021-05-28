Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar - Son Dakika

Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar

28.05.2021 10:43
Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar, System.String[]

Son dakika gündem haberi... KARADENİZ'de 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' çerçevesinde, Trabzon'da geçen yıl dere yatakları ve eğimli arazilerde 446 riskli yapı tespit edildi.

KARADENİZ'de 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' çerçevesinde, Trabzon'da geçen yıl dere yatakları ve eğimli arazilerde 446 riskli yapı tespit edildi. Yıkım süreci devam eden yapılarda bölge halkı, tehlikeye rağmen yaşamını sürdürüyor. Sürmene ilçesi Üstündal Mahallesi'nde dere yatağındaki evde yaşayan Hasan Efe, "Dere taşınca evi terk ediyoruz. Bizi sağlam evlere taşısınlar, korkudan kurtulalım" dedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz da riskli yapıların koordinatları ve katsayılarının tespit edilerek, bakanlığa gönderildiğini açıkladı.

Karadeniz'de, 2 yıl önce deniz suyu sıcaklığının yıllık ortalamaların üzerinde olduğu tespit edildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek, atmosferin dengesini bozduğu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla can ve mal kayıplarına neden olan sel ile heyelanlara yol açtığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu tespitler üzerine geçen yıl Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve Samsun'u kapsayan 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırladı.

1950 RİSKLİ YAPI TESPİT EDİLDİEylem planı kapsamında; bölgede 19 bin akar dere, 131 bin kuru dere ile 1430 kilometre yol ağı üzerinde inceleme yapıldı. İlk etapta, dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan 1950 binanın acil taşınması gerektiği belirlendi. Trabzon'da ise dere yatakları ve yamaçlarda 446 riskli yapı tespit edildi. Bölgede riskli binalarda yaşayan 2000'den fazla aile, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek yeni konutlara taşınacak.'DERE TAŞINCA EVİ TERK EDİYORUZ'Kentte dere yatakları ve eğimli arazilerdeki 446 riskli yapıda ise bölge halkı, tehlikeye rağmen yaşamını sürdürüyor. Sürmene ilçesine bağlı Üstündal Mahallesi'ndeki dere yatağında riskli evi bulunan Hasan Efe, taşkınlarda evini terk ederek, güvenli yerlere gidiyor. Efe, daha önce selde bazı yapıların yıkıldığını belirterek, "Geçmişte derenin önü kapandı, baraj gibi patladı. Patlayınca yukarıdaki köprüyü aldı. Benim evim de dereye yakın. Dere taşınca çıkıyoruz, evi terk ediyoruz. Yol yaptılar, dere yataklarını daralttılar. Normalde burada dere yatağının 38 metre olması lazım, 8 metreye düşmüş. Bizi sağlam evlere taşısınlar, biz de korkudan kurtulalım" dedi.Metin Aksu da "Buralarda iş yerleri vardı. Onlar gidip de bizim insanımız yaşlanınca yukarılara çıkamadılar, dere yataklarına ev kurdular. Babamızdan kalan evimiz var, başka yerimiz yok. Devlet bizi mutlaka bir yere götürür, biz de memnuniyet duyarız" diye konuştu. Fatma Aksu ise "Taşkınlarda dere yukarıdan aşağı dağ gibi geliyor. O zaman burada evler ve yanlarında fındıklık vardı. Selde bunlar gitti" dedi.İL MÜDÜRÜ KORKMAZ: HEPSİ TESPİTLİÇevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz da riskli yapıların koordinatları ve katsayılarını tespit ederek, bakanlığa gönderdiklerini belirtip, "Bu kapsamda Trabzon'da 446 yapı tespit ettik. Bunların koordinatları ve katsayılarını tespit ederek, bakanlığımıza gönderdik. Buralarda yaşayan vatandaşlarımıza konut yapılması amacıyla Emlak Müdürlüğü tarafından Vakfıkebir, Beşikdüzü, Araklı'da arsa tahsislerini yaptık ve bu konuda çalışmalar TOKİ tarafından yürütülüyor" diye konuştu.

?


Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar
Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar
Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar
Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar
Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar
Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar
Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar
Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar
Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar
Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar
Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar
Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar

Karadeniz, Trabzon, Sürmene, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul yaşamını yitirdi Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul yaşamını yitirdi Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor

Son Dakika Haberleri
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
10:41 Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik
10:37 İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı
10:37 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:36 Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım
10:22 Gelir sıkıntısı yaşayan Twitter, ücretli abonelik modelini kullanıma sundu
10:01 Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı
Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!         
11:16
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47         
11:00
Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik         
10:42
Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım         
10:37
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı         
09:36
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 11:20:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Trabzon'da sel riski altındaki 446 yapıda yaşıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement