Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

TRABZON'un Düzköy ilçesinde jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik bir eve düzenlediği operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, çok sayıda meri ve fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenimahalle'de bir evde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldığı C.Ş.'ye ait eve baskın düzenledi. Belirlenen adres ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 117 tabanca mermisi, 3 şarjör, 206 fişek, 2 tabanca kabzası ve muhtelif miktarda tabanca parçası ile çok sayıda fişek kovanı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli C.Ş., 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı.