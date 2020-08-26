Son dakika haberi: Trabzon'da silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı. Polis olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen O.C, yaşanan olayın ardından Taner Kardeş ve Muhammet Kardeş'i silahla vurarak ağır şekilde yaraladı.

Yaralılardan Taner Kardeş kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Muhammet Kardeş Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın şüphelisi O.C, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON