Son dakika haberi! Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara yardım eli - Son Dakika

Trabzon Araklı ilçesinde gönüllü ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ailelere bin pide dağıttı.

Türk Kızılay Trabzon Şubesi, Ortahisar ve Araklı ilçesi Türk Kızılay gönüllüleri ile ilçe belediyesinin desteğiyle Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde ev ev dolaşılarak daha önce tespit edilen vatandaşlara pide dağıtımı yaptı.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, kısıtlama kapsamında evden çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, Türk Kızılay Trabzon Şubesine ve gönüllülere teşekkür etti.

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Dr. Oğuz Kara da yaşanan sıkıntılı süreç dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Kara, bin pideyi vatandaşlara ulaştırdıklarını belirterek, "Veren el ile alan eli buluşturmaya çalışıyoruz. Daha önce tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizin ekmek sıkıntısını karşılamaya çalışıyoruz. Yapılan yardımların bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Çocukları da unutmadıklarını söyleyen Kara, bisküvi ve çikolata hediye ettiklerini ifade etti.