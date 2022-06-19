Son dakika haberi... Trabzon'da trafik kazas: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Trabzon'da trafik kazas: 1 ölü

19.06.2022 09:59
Son dakika haberi... Trabzon'da trafik kazas: 1 ölü

Son dakika haber... Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Maçka'dan Trabzon istikametine gitmekte olan Hüseyin Kenan (21) yönetimindeki motosiklete aynı yönde gitmekte olan U.B yönetimindeki 61 DU 127 plakalı Hyundai marka otomobil Çağlayan mahallesi mevkiinde arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü U.B. olay yerinden kaza sonrası hızla uzaklaştı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Trabzon'da trafik kazas: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Trabzon'da trafik kazas: 1 ölü - Son Dakika
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