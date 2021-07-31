Trabzon'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yomra ilçesinde H.G'nin evinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, 1797 uyuşturucu hap, 2 kilo 315 gram kınayla karıştırılmış bonzai, 1 kilo 970 gram skunk ile uyuşturucu hazırlama ve paketlemede kullanılan öğütücü, hassas terazi, alüminyum folyo ve çok sayıda kilitli plastik poşet ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 lira ile 5 dolara el konuldu, H.G. gözaltına alındı.