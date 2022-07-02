Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar metamfetamin, bonzai, 11 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ve 775 dolar ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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