Üye Girişi
Son dakika haberi! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı

21.02.2022 16:25
Son dakika haberi! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maçka ilçesindeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, dedektör köpeklerle Oğulağaç Mahallesi'ndeki eve düzenledikleri operasyonda 850 gram tütünle karıştırılmış sentetik kannabinoid, 700 gram kubar esrar, bir kurusıkı tabanca ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.Ç. (61) ile oğlu S.Ç'nin (31) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı Son dakika haberi! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı Son dakika haber... Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Son dakika haber... Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:31:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement