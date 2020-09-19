Son dakika haberi! Trabzon'daki DHKP/C davasında ilk duruşma görüldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Trabzon'daki DHKP/C davasında ilk duruşma görüldü

Son dakika haberleri... Trabzon'da geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen DHKP/C operasyonunda haklarında işlem yapılan biri tutuklu 5 kişinin yargılanmasına başlandı.

Son dakika haberi! Trabzon'daki DHKP/C davasında ilk duruşma görüldü, System.String[]

Trabzon'da geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen DHKP/C operasyonunda haklarında işlem yapılan biri tutuklu 5 kişinin yargılanmasına başlandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirdiği operasyon sonucu gözaltına alınan ve çıkarıldığı Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan R.S. ile tutuksuz yargılanan Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y.'nin yargılanmalarına başlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde, sanıklardan Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y. ve avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, R.S. tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) salonu boş olmadığı için duruşmaya bağlanamadı. R.S.'nin avukatı ise salondaki yerini aldı.

Örgüt üyeleri ile fotoğraflar

Haklarında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası" yapmak suçlarından açılan davada yargılanan Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y.'ye, mahkeme başkanı, öldürülen DHKP-C lideri Mahir Çayan'ın fotoğraflarının sosyal medya hesaplarından paylaşılması, örgüte ait sözde amblemi içeren armanın evde bulundurulması, hapishanedeyken açlık grevine girerek yaşamına son veren Grup Yorum üyesi Helin Böke ile fotoğraflarının olması, sosyal medya hesabından kuru sıkı tabanca paylaşarak çeşitli mesajlar vermeye çalışılması ve polisin eve yaptığı baskın sırasında ele geçirilen 'sd hafıza kartı' ve örgütsel dokümanlarla alakalı olarak sanıklara sorular yöneltti. Duruşmaya katılamayan sanık R.S. hakkındaki iddialara ise avukatı yanıt verdi.

SD hafıza kartları ele verdi

Trabzon Üniversitesi (TÜ) Özel Öğretim Öğretmenliği bölümü öğrencisi olan R.S.'ye ait olan 'SD hafıza kartları' ve içinden çıkan örgütsel verilere yönelik mahkeme başkanının sorusuna, avukatı, R.S.'nin hafıza kartını ikinci el olarak satın aldığını, verilerin kendisine ait olmadığını ve önceki sahibine ait olabileceğini iddia etti. SD hafıza kartı nereden ve kimden aldığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Mahkeme başkanının sanık ve avukatlarını dinlemesinin ardından, Cumhuriyet savcısı, R.S.'nin tutukluluk halinin devamını, Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y. hakkındaki ikametlerine en yakın kolluk birimine giderek attıkları imza tedbirinin kaldırılmasını, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı yönünden adli kontrol tedbirinin ise devamının kamu adına mütalaasını istedi.

Mahkeme başkanı, R.S.'nin tutukluluk halinin devamına, Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinden imzanın kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar vererek duruşmayı 27 Kasım 2020'ye erteledi. - TRABZON

Mahkeme, Haziran, Trabzon, Sd, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 08:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Trabzon'daki DHKP/C davasında ilk duruşma görüldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi Son dakika: Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı kesimini açtı: Ülkemize yıllık katkısı 595 milyon lira Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Genoa'ya transfer olan Andrea Pinamonti, 17 gün sonra Inter'e geri döndü Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak Bakan Soylu'dan gündem olan Anayasa Mahkemesi açıklamasıyla ilgili yeni çıkış: Çok hoşuma gitti Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler         
14:06
Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti         
13:36
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı         
11:50
Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
11:41
Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı         
11:40
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
2 kişiyi öldüren zanlılar, husumetli oldukları ailenin tüm fertlerini öldürmeyi planlamışlar 2 kişiyi öldüren zanlılar, husumetli oldukları ailenin tüm fertlerini öldürmeyi planlamışlar         
10:05
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı         
09:08
10 saat suda kaldıktan sonra 7-8 saat kaynatılarak yapılan keçiboynuzu pekmezinin kilosu 50 liradan satılıyor 10 saat suda kaldıktan sonra 7-8 saat kaynatılarak yapılan keçiboynuzu pekmezinin kilosu 50 liradan satılıyor         
08:27
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 15:15:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Trabzon'daki DHKP/C davasında ilk duruşma görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei