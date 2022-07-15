Durumu ağır olan diğer yaralılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. M.A. da burada hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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