Son dakika haberi: Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı düzenlendi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerince uygulamalı olarak benzin dökülüp yakılan alana personel tarafından yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi itfaiye çavuşu Egemen İskender tarafından, emniyet personeline yangın anında yapılması gerekenler ve ilk müdahale uygulamalı anlatıldı. Tatbikata katılanlara yangın tüpünün nasıl kullanacağını gösteren İskender, yangın söndürme ve tahliye hakkında bilgi verdi. Bazı polisler de yangın tüpünü kullanarak alanı söndürdü.

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