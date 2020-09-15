Son dakika haberi! Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden hayatını kaybeden polis memuru için taziye mesajı - Son Dakika

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Hasan Okumuş için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipler amirliğinde çalışmakta iken 6 Eylül'de geçirmiş olduğu bir hastalık nedeniyle Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memuru Hasan Okumuş hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."