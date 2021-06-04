Trabzon Emniyeti'nden uyuşturucu satıcılarına Piyon Operasyonu - Son Dakika

Trabzon Emniyeti'nden uyuşturucu satıcılarına Piyon Operasyonu

Trabzon Emniyeti'nden uyuşturucu satıcılarına Piyon Operasyonu Operasyonda 1 kilo 235 gram bonzai ele geçirilirken, 9 şahıs gözaltına alındı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından 9 farklı düzenlenen operasyonda 1...

Trabzon Emniyeti'nden uyuşturucu satıcılarına Piyon Operasyonu Operasyonda 1 kilo 235 gram bonzai ele geçirilirken, 9 şahıs gözaltına alındı TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından 9 farklı düzenlenen operasyonda 1 kilo 235 gram bonzai ele geçirilirken, 9 şahıs gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir süredir uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdüren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, belirlenen 9 farklı adrese 'Piyon Operasyonu' adı verilen uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucuya duyarlı özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 1 kilo 235 gr. Bonzai, 34 gr. Metamfetamin ve 133 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyondaki adreslerde bulunan 9 kişi gözaltına alınırken, şahısların ifadelerinin alınması sürüyor.

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