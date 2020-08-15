TRABZON İçişleri Bakanı Soylu, Of'ta yaşanan sel felaketi ile ilgili Of Kaymakamlığı'nda açıklamalarda bulundu

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:19

Kaynak: DHA

Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı