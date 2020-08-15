Son dakika haberi | TRABZON İçişleri Bakanı Soylu, Of'ta yaşanan sel felaketi ile ilgili Of Kaymakamlığı'nda...
Son dakika haberi: TRABZON İçişleri Bakanı Soylu, Of'ta yaşanan sel felaketi ile ilgili Of Kaymakamlığı'nda açıklamalarda bulundu.
TRABZON İçişleri Bakanı Soylu, Of'ta yaşanan sel felaketi ile ilgili Of Kaymakamlığı'nda açıklamalarda bulundu
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:19
Kaynak: DHA
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