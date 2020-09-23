Son dakika haberi! Trabzon Şehir Hastanesi'nin ihalesi yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Trabzon Şehir Hastanesi'nin ihalesi yapıldı

Bir son dakika haberine göre AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ihalesi tamamlanan Trabzon Şehir Hastanesi ile ilgili teşekkür mesajı yayınladı.

Son dakika haberi! Trabzon Şehir Hastanesi'nin ihalesi yapıldı, System.String[]

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ihalesi tamamlanan Trabzon Şehir Hastanesi ile ilgili teşekkür mesajı yayınladı.

Trabzon Şehir Hastanesi'nin projelendirilmesinde büyük emek ve gayretlerin olduğunu ifade eden Başkan Revi "AK Parti iktidara geldiği günden itibaren ne söz vermişse tüm sözlerini yerine getirmiştir ve getirmeye de devam edecektir. Şehir Hastanesi ile ilgili ortaya atılan tüm olumsuz iddialara rağmen bizler inançla hiç yılmadık ve bu dev sağlık eserinin Trabzon'umuza kazandırılması için çalışmalarımızı aralıksız devam ettirdik. Trabzonlu hemşirelerimiz şunu çok iyi biliyor ki; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdiği sözü tutar. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Trabzon'umuza kazandırdığı bu dev eserin ihalesi tamamlandı. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Şehir hastanelerine karşı çıkan zihniyetin Trabzon Şehir Hastanesi'nin de yapılmasına karşı çıktıklarını ifade eden Revi şunları söyledi:

"Yatırım düşmanları çeşitli bahaneler altında saklanarak Trabzon'a büyük sağlık yatırımı yapılmasına engel olmaya çalıştılar. Bunun için her türlü yol denediler fakat pandemi süreci gösterdi ki Şehir hastaneleri yalnızca ülkemiz için değil bölgemiz ve dünya için de bir kurtuluş yolu oldu. Bugün dünyada gıpta ile gösterilen bir sağlık sistemimiz var İnşallah bu sağlık sistemini Şehir hastaneleri ile birlikte daha üst seviyeye getirerek milletimize daha güzel sağlık hizmetleri vermeye devam edeceğiz. "

Hastanenin çok donanımlı bir şekilde planlandığını kaydeden Revi "Gelişmiş son teknoloji ve konfor anlamında da standartları çok yüksek bir hastane olacak. Trabzon Şehir Hastanesi; Trabzon'a, Doğu Karadeniz Bölgesine ve Kafkasya'daki bölge ülkelere hizmet verecek potansiyelde olacak. Hastanenin 250'si yoğun bakım olmak üzere 900 yatak kapasiteli olmasının planlandığı fakat gelişen şartlara göre planlamalarda olumlu yönde değişiklikler yapılabilir "ifadelerini kullandı.

Öte yandan şehir hastanesinin Akyazı'daki stadın bulunduğu alanın batı kısmındaki dolgu sahasına yapılacağı belirtildi. - TRABZON

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, AK Parti, Trabzon, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Trabzon Şehir Hastanesi'nin ihalesi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

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