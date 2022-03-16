Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü

16.03.2022 11:25
Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü

Son dakika haberine göre SAKARYA'da, evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken zemine düşen Avni Küçük (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SAKARYA'da, evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken zemine düşen Avni Küçük (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erenler ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Avni Küçük, dün evinin çatısına, taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak istedi. Dengesini kaybeden Küçük, çatıdan zemine düştü. İhbarla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Küçük'ü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Avni Küçük'ün cenazesi, bugün toprağa verilecek.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü tarafından Avni Küçük için yayımlanan taziye mesajında, "Sakarya'da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza neticesinde hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü
Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü
Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü
YORUMLAR
500
Yaşlı adam, Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp yaşamını yitirdi Yaşlı adam, Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp yaşamını yitirdi Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü

Trabzonspor, Sakarya, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak
11:25 Rus oligarklardan sonra sıra onun servetine geldi! NCA, Putin'in Londra'da sakladığı 200 milyarı aşkın servetinin peşinde
11:20 Baba dizisi dün akşam yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar
11:18 Kıskançlık krizine giren adam çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uyguladı
11:14 Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi geliyor: Karşınızda Kamala Khan!
11:04 Yayın sırasında savaş karşıtı pankart açtı! 30 bin ruble ceza yedi
11:02 Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli netleşti! Galatasaray, yıldız futbolcu için 35 milyon euro istiyor
10:48 Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya çok net konuştu: Seyircimin cast olduğunu ispatlasınlar programı veririm
10:47 "16 Eylül'de ölü sanılan biri dirilecek?" Bu iddia bir zaman yolcusuna ait, akla gelen ise bir isim var
10:43 Ukrayna'dan kritik nükleer ve radyasyon uyarısı: Çernobil acilen soğutulmalı, yoksa yeni Fukuşima felaketi kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 11:36:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement