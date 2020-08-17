Son dakika haberi! TRAC, savaş ve afete karşı göreve hazır - Son Dakika

Son dakika haberi! TRAC, savaş ve afete karşı göreve hazır

Son dakika haberlerine göre MARMARA'da 17 Ağustos 1999'da, 20 bine yakın insanın ölümüne neden olan depreminde tüm iletişim kanallarının sustuğu anda devreye girip, telsiz sistemleriyle yurt içi ve yurt dışı haberleşme ağını kuran amatör telsizciler, olası savaş ve afetlere karşı hazır kıta bekliyor.

Son dakika haberi! TRAC, savaş ve afete karşı göreve hazır, System.String[]

MARMARA'da 17 Ağustos 1999'da, 20 bine yakın insanın ölümüne neden olan depreminde tüm iletişim kanallarının sustuğu anda devreye girip, telsiz sistemleriyle yurt içi ve yurt dışı haberleşme ağını kuran amatör telsizciler, olası savaş ve afetlere karşı hazır kıta bekliyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) içerisinde yer alan, birçok kamu kuruluşuyla iş birliği protokolleri bulunan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na da (AFAD) kesintisiz telsiz haberleşmesi desteği veren Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyesi lisanslı telsiz operatörleri, olası yangın, sel ve deprem gibi büyük felaketlere karşı göreve hazır. Sık sık telsiz haberleşmesi tatbikatları yapan operatörler, bir yandan da telsiz ve anten sistemlerini yenileyerek kendilerini geliştiriyor.

BÖLGEYE İLK TELSİZCİLER ULAŞTITRAC Genel Sekreteri Muhsin Bozkurt, savaş durumunda ve doğal afet olaylarında hayati önem taşıyan amatör telsizcilerin Marmara Depremi'nde bölgeye ulaşan ilk yardım ekibi olduğunu söyledi. Bozkurt, "TRAC Antalya Şubesi üyesi telsiz operatörleri depremin ilk dakikalarında şube başkanı Selim Şanlı'nın yönetiminde yola çıktı, çöken yol ve köprüleri binbir güçlükle aşarak Kocaeli Valiliği önüne ulaştı" dedi. Bozkurt, o günkü hizmet ve anılarını şöyle anlattı: "Bölgede çok büyük hasar vardı. Binaların neredeyse yarıdan fazlası yan yatmış, harabeye dönüşmüştü. Enkaz altında kalmaktan canlarını kurtarmış olan insanlar şaşkınlık ve çaresizlik içindeydi. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Telefon ve devlete ait telsiz sistemleri tamamen çökmüş, hiçbir yer ile haberleşme yapılamıyordu. TRAC Antalya ekibi olarak, mobil telsiz istasyonumuzu hemen devreye soktuk. Kısa dalga telsiz cihazımız üzerinden Ankara'da Başbakanlık'ta oluşturulmuş kriz merkezinde görev yapan TRAC telsiz istasyonuna ulaştık. Ankara'ya afet hakkında bilgileri aktardık, acil ihtiyaçları bildirdik. Bu arada başka şehirlerden de amatör telsizci grupları bölgeye geldi, belli noktalarda istasyonlarını oluşturdu."TRAC Genel Sekreteri Bozkurt, depremin ardından bölgeye arama-kurtarma gruplarının gelmeye başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Feryatlar yayılmaya başladı, enkazların arasında canlı sesleri arandı. Telsizciler, enkazlar arasında gezinip, duyulan canlı sesleri arama-kurtarma ekiplerine, ambulanslara bildirdi, anında müdahale ile yüzlerce kişi sağ kurtarıldı, seyyar hastanelere taşındı. Mobil telsiz istasyonlarımızın kesintisiz haberleşme hizmeti sayesinde illerde oluşturulan kriz masaları ile de telsiz haberleşmesi yapıldı. Yurtiçi ve yurt dışından bölgeye ilaç, çadır, battaniye, kıyafet, su, ekmek, sebze-meyve gibi acil ihtiyaçların ulaşması sağlandı."'İYİ Kİ VARSINIZ'TRAC üyesi amatör telsizcilerin görevinin 10 gün kadar sürdüğünü, çöken telefon sistemlerinin devreye girmesiyle amatör telsizcilerin görevinin tamamlandığını söyleyen Bozkurt, "Vali yardımcıları, sivil savunma müdürleri gözleri yaşlı halde yanımıza geldiler, 'İyi ki varsınız' diyerek, hizmetlerimizden dolayı teşekkür ettiler, bizimle vedalaştılar" dedi.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDIKAyrıca İçişleri Bakanlığı'na çağrıldıklarını anlatan TRAC Genel Sekreteri Muhsin Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: "Dönemin bakanı deprem bölgesinde zor şartlara rağmen haberleşme hizmeti veren amatör telsizcilerin doğal afet olaylarında hayati önem taşıyan bir görevi gönüllü üstlendiklerine vurgu yaptı. Üstün gayret ve çabalarımızdan dolayı bizleri teşekkür belgesi ve plaketle onurlandırdı. Gözleri yaşaran bakan, 'Amatör telsizciler gururumuz oldu' dedi."ANTALYA ŞANSLI BİR İLİMİZTarım ve Orman İl Müdürlüğü sahasındaki Acil Afet Haberleşme İstasyonu'nu çalıştıran TRAC Antalya Şubesi'nin başkanı Selim Şanlı ise amatör telsizciler açısından Antalya'nın çok şanslı bir il olduğuna değindi. Başkan Şanlı, "Kamu yararına telsiz haberleşmesi hizmeti sunan derneğimize, karşılıksız hizmet veren telsiz operatörlerimize başta Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AFAD sahip çıkmalı, kötü günler için mekan ve acil cihaz, araç ve gereç ihtiyaçlarımız karşılanmalı" dedi.TELSİZCİYE KOLAYLIK SAĞLANSIN

Selim Şanlı, TRAC'ın çözüm ortağı Türk Telekom, kaymakamlıklar, il ve ilçe belediyeleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve diğer kamu kurumlarının da desteğine ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Şanlı, "Güvenlik görevlileri, lisanslı amatör telsizcilere şehir içinde, giriş-çıkışlardaki asayiş kontrollerinde üzerlerinde ve araçlarında telsiz taşıdıkları için sıkıntı yaratmamalı, kolaylık sağlanmalı. Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın birimlere gönderdiği telsizcinin görevini kolaylaştıracak genelgeleri var. Genelgeye uyulması bizleri sevindirecek" diye konuştu.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 08:49

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TRAC, savaş ve afete karşı göreve hazır - Son Dakika
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