Son dakika haberi... - Trafik Dedektifleri uzak eğitimle çocuklara yardımcı oluyor - Son Dakika

Eğitimde kullanılan EBA ve ZOOM uygulamaları Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Dedektifleri projesi kapsamında ilk ve orta dereceli okullada eğitim gören çocuklara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapma amacıyla kullanılıyor.

Burak Yılmaz'ın Kimpembe ile girdiği pozisyon L'Equipe'te kapak oldu

Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır