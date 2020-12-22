Son dakika haberi... - Trafik Dedektifleri uzak eğitimle çocuklara yardımcı oluyor - Son Dakika

Son dakika haberi... - Trafik Dedektifleri uzak eğitimle çocuklara yardımcı oluyor

22.12.2020 09:50

Son dakika haber: - Trafik Dedektifleri uzak eğitimle çocuklara yardımcı oluyor Pandemi sürecinde evde eğitim gören ilk ve ortaöğretim öğrencilerine Ankara İl Jandarma Komutanlığınca trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

- Trafik Dedektifleri uzak eğitimle çocuklara yardımcı oluyor

ANKARA - Pandemi sürecinde evde eğitim gören ilk ve ortaöğretim öğrencilerine Ankara İl Jandarma Komutanlığınca trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Eğitimde kullanılan EBA ve ZOOM uygulamaları Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Dedektifleri projesi kapsamında ilk ve orta dereceli okullada eğitim gören çocuklara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapma amacıyla kullanılıyor.

Son dakika haberi... - Trafik Dedektifleri uzak eğitimle çocuklara yardımcı oluyor
Son dakika haberi... - Trafik Dedektifleri uzak eğitimle çocuklara yardımcı oluyor
Son dakika haberi... - Trafik Dedektifleri uzak eğitimle çocuklara yardımcı oluyor
Son dakika haberi... - Trafik Dedektifleri uzak eğitimle çocuklara yardımcı oluyor

Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... - Trafik Dedektifleri uzak eğitimle çocuklara yardımcı oluyor - Son Dakika


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