Son dakika haberi! Trafik kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte yol verme sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada pompalı tüfekle 2 kardeş vuruldu. Meydana gelen olayda küçük kardeş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ayağından vurulan ağabeyin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay saat 04.00 sıralarında Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Yol verme sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada O.G. (30) ile N.C. birbirine girdi. İddiaya göre, çıkan arbedede darbedilen O.G., bir süre sonra kardeşi Batuhan Güler (20)'in yanına gitti. İki kardeş, O.G.'yi darbeden kişinin telefon numarasını bularak ve konuşmaya geleceklerini söyleyerek N.C.'nin evine gitti. Bu esnada N.C.'nin evinden iki kardeşe pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu karnına saçmalar isabet eden Batuhan Güler karnından, kardeşi O.G. ise ayağından yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pompalı tüfekle ağır yaralanan Batuhan Güler ve hafif yaralanan O.G., ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Batuhan Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, talihsiz gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağabey O.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından cinayet şüphelisi N.C. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, N.C.'nin evinde bulunan bir şüphelinin daha arandığı öğrenildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğin kim tarafından kullanıldığının tespiti için kriminal laboratuvarına gönderileceği kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR