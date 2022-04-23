Trafik kazaları KGYS kameralarında - Son Dakika
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Trafik kazaları KGYS kameralarında

23.04.2022 11:02

Türkiye'nin çeşitli illerinde yılın ilk 3 ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yılın ilk 3 ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi.

Balıkesir'de hafif ticari aracın yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarpması ve çarpmanın etkisiyle bu kişinin savrulması görülüyor.

KGYS görüntülerine göre, Bursa'da yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çarpması ve savrulması kaydedildi.

Samsun'da ise bir minibüsün halat yardımıyla okul taşıtını çektiği sırada, okul taşıtının park halindeki otomobile çarpması KGYS görüntülerine yansıdı.

Şanlıurfa'da yolda seyir halinde olan bir otobüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, şarampole devrilmesi kayıtlarda yer aldı.

Yalova'da bir kişiye yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada baktığı yönün tersinden gelen bir aracın çarpması ve yayanın savrulması görülüyor.

Adana'da kırmızı ışık ihlali yaparak süratli şekilde ilerleyen motosiklete otomobilin çarpması da görüntülendi.

Ocak, şubat ve mart aylarına ait KGYS görüntülerinde, genellikle yaya ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalar dikkati çekti.

Emniyetten alınan bilgiye göre, trafik denetimlerinde 9 il, 29 ilçe, 9 beldede olmak üzere toplam 47 yerde Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), 2 bin 155 kilometre uzunluğundaki otoyollarda Otoyol Elektronik Denetleme Sistemleri, KGYS'ye entegre Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ait yazılım ve donanımlar kullanılarak başlatılan PTS-EDS Projesi kapsamında 6 ilde toplam 38 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri kullanılıyor.

Trafik kazaları KGYS kameralarında
Trafik kazaları KGYS kameralarında
Trafik kazaları KGYS kameralarında
Trafik kazaları KGYS kameralarında

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Sakarya, Kocaeli ve Bolu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Sakarya, Kocaeli ve Bolu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Makas atarak gidip KGYS'ye yakalanmamak için plakayı kapatan maganda kamerada Makas atarak gidip KGYS'ye yakalanmamak için plakayı kapatan maganda kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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