Son dakika haberi: Trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Bilal Y. İdaresindeki 07 UY 043 plakalı motosiklet, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Ahmet D. İdaresindeki 07 AHN 108 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:02 Kaynak: AA
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