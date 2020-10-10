Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
4 Eylül Mahallesi 297 Sokak'ta Rüstem Emre Özkurt (21) yönetimindeki 35 GA 7410 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emir Arık (41) idaresindeki 45 AEN 139 plakalı otomobil çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler Emir Arık, Rüstem Emre Öztürk ile Öztürk ile aynı araçtaki Halil Karaarslan yaralandı.
Yaralılar, Kula Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
- Kaynak: AA
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