Alınan bilgiye göre, Bursa- Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 23:13

Kaynak: AA

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