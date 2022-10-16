Son dakika haberi | Trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

16.10.2022 23:57

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesut Kocabıyık'ın (43) kullandığı 45 R 6745 plakalı otomobil, Turgutlu'nun Urganlı Mahallesi'nden Ahmetli'nin Kargın Mahallesi istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarımsal sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 3 çocuk ile 2 kadın kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı.

Araçta sıkışan sürücü Kocabıyık ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Kocabıyık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Eymen Kocabıyık (3), Celal Emir Kocabıyık (8), Elif Kocabıyık (38), Ceren Kutlu (11) ile Fadime Kutlu (41) sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Turgutlu, Ahmetli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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