Son dakika haberi: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

17.07.2022 18:31
Son dakika haberi: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Öğretmenler Mahallesi Nusret Mayın Gemisi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsa Mert Arsal (23) idaresindeki 33 BLS 63 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nusret Mayın Gemisi çevre duvarına ve demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan C.T. (24) yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

YORUMLAR
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Polisi yaralayan 2 zanlı tutuklandı Polisi yaralayan 2 zanlı tutuklandı Polisi yaralayan 2 zanlı yakalandı Polisi yaralayan 2 zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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