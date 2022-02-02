Üye Girişi
Son dakika haberleri | Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

02.02.2022 18:09
Son dakika haberleri | Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de dün Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Zeynep Bozkuş hayatını kaybetti.

Kocaeli'de dün Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Zeynep Bozkuş hayatını kaybetti.

Kaza, dün Körfez ilçesi İstanbul istikameti Sevindikli mevkii Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SG 2101 plakalı Skoda marka otomobilin sürücüsü S.Ş., önünde seyir halinde olan 48 SS 969 plakalı Citroen marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile S.Ş., Citroen marka otomobilde bulunan sürücü Zeynep Bozkuş (36) ile yanında bulunan bir diğer yolcu yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişiden 1'i olan 36 yaşındaki 1 çocuk annesi Zeynep Bozkuş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi bugün İstanbul Pendik'te toprağa verildi.

(Hamza Emin Usta/İHA)

Son dakika haberleri | Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

Marmara, Kocaeli, Körfez, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:33 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:41 Vaka sayıları 100 bini geçti, Bilim Kurulu toplandı! İşte masaya yatırılan kritik konu
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 18:49:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement