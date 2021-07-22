Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen çift ve 2 çocuğunun cenazeleri, memleketleri Kırıkkale'de defnedildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan Yasin (41) ve Burcu Çetin (40) çifti ile çocukları Zeynep Yaren (11) ve Başak'ın (5) cenazeleri memleketleri Kırıkkale'ye getirildi.

Çalılıöz Mahallesi Furkan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çetin ailesinin cenazeleri, Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Burak Samet Ş. yönetimindeki 45 AEP 637 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 60. kilometresinde önünde seyreden Nasuh Kardaş'ın (53) kullandığı 43 RD 389 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek Yasin Çetin (41) yönetimindeki 16 FCF 40 plakalı otomobilin üstüne düşmüştü.

Hakan Kara idaresindeki 03 AHH 522 plakalı ve Ferdi Geniş (27) yönetimindeki 34 EGY 998 plakalı otomobiller de kazaya karışmış, kazada aynı aileden Yasin, Burcu (40), Zeynep Yaren (11) ve Başak Çetin (5) yaşamını yitirmiş, hafif ticari araç sürücüsü Nasuh ile Kadriye Kardaş (47) ağır yaralanmıştı.