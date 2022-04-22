Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

22.04.2022 15:30

Bir son dakika haberine göre BAŞAKŞEHİR'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Öykü Koçali bugün Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

BAŞAKŞEHİR'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Öykü Koçali bugün Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey yönünde dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Reha Koçali'nin 17 yaşındaki kızı Öykü Koçali Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Öykü Koçali'nin ailesi ve arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Koçali, Rumeli Kavağı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rumeli Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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