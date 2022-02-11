Trafik kazasında ölen motokuryenin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

29 Mayıs Devlet Hastanesinden alınan Bayar'ın cenazesi, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Türbaşı köyüne getirildi. Bayar'ın cenazesi, köy meydanında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye, Bayar'ın ailesi ile iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Bayar'ın ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Bayar'ın komşusu Bayram Merzifonluoğlu, AA muhabirine, Bayar'ı küçüklüğünden bu yana tanıdığını belirterek, "Ailesi Ankara'da ikamet ediyordu. Açık öğretimden üniversite okuyordu. Sessiz, sakin, büyüğüne küçüğüne sevgili, saygılı bir çocuktu. Annesi de temizlik işlerinde çalışıyordu. Bir motosikleti vardı, daha sonra kredi çekip motosikletini büyüttü. Annesine yardımcı oluyordu. Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

Ankara'da dün İ.C. yönetimindeki otomobil, sipariş dönüşü iş yerine giden Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarpmış, hastaneye kaldırılan Bayar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.