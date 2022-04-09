Son dakika haberi... Trafik kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Şahin'in 18 Mart'taki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Trafik kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Şahin'in 18 Mart'taki görüntüleri ortaya çıktı

09.04.2022 23:49
Son dakika haberi... Trafik kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Şahin'in 18 Mart'taki görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberler... Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinliklerindeki görüntüsü ortaya çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinliklerindeki görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, Şahin'in, Kozan Sosyal Hizmet Merkezi bahçesinde düzenlenen törende günün anlam ve önemiyle ilgili konuşması yer alıyor.

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Trafik kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Şahin'in 18 Mart'taki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Trafik kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Şahin'in 18 Mart'taki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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