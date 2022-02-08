Son dakika haberi: Trafik kazasında yaralanan Giresun Sanayi ve Teknoloji Müdürü Tuncer hayatını kaybetti - Son Dakika

Giresun'da, geçen hafta geçirdiği trafik kazasında yaralanan Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Teyyaredüzü Mahallesi'nde 1 Şubat Salı günü yolun karşısına geçtiği sırada, M.A.D'nin kullandığı minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Tuncer, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınan Tuncer için Giresun Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törene katılan Vali Enver Ünlü, büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, "Benden birkaç ay önce göreve başlayan, dertlendiğimiz, dertleştiğimiz bir arkadaşımızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum." dedi.

Tuncer'in ölümünün kendisini ve tüm mesai arkadaşlarını derinden sarstığını ifade eden Ünlü, şunları söyledi:

"Araç kullanmazdı, rahmetli bisiklette gelir giderdi, çevreci bir arkadaşımızdı. 'Eyvah, herhalde bisikletle giderken biri çarptı.' dedim. Yayaymış. Allah'ın takdiri böyle, boynumuz kıldan ince. Tabii bu tür ölümler, sevdiklerimizi vakitsiz kaybetmek bizleri üzüyor. Rahmetli çok güzel bir insandı, karıncayı bile incitmezdi. Bu vakitsiz ölüm hepimizi derinden üzdü ama inşallah yaptığı hizmetlerle hayırlarla güzelliğiyle o hep anılacak, yüreklerimizde yaşayacak. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum."

İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın yaptığı duanın ardından Tuncer'in cenazesi memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Hacı Bekir Tuncer'in evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.