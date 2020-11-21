Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim - Son Dakika

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs vakasına giderken trafikte tartıştığı sürücünün, "Ben polisim" diyerek darbettiği ambulas sürücüsü Mustafa Başbay, DHA'ya konuştu."Yapılan insanlık dışı" diyen Başbay, "Tüm sağlık çalışanları adına bu kişiden şikayetçiyim. Yarın başka bir arkadaşımız benim yaşadığımı yaşasın istemiyorum" dedi. Öte yandan emlakçı olduğu ortaya çıkan ve gözaltına alınan sürücü Davut D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, dün, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırıkhan Belediyesi'ne ait ambulansın sürücüsü Mustafa Başbay, koronavirüs teşhisi konulan hastayı evinden alıp, hastaneye götürmek için yola çıktı. Başbay, Atatürk Caddesi üzerinde kendisine yol vermeyen 06 DR 9108 plakalı otomobilin sürücüsüyle tartıştı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine kendisini polis olarak tanıtan otomobil sürücüsü, Mustafa Başbay'a saldırdı. Başbay'ın aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzü kanlar içinde kaldı. Sürücü ise, otomobiliyle uzaklaştı. Başbay'ı darbedildiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sivil kıyafetli askeri personel olduğunu söyleyen bir kişi, darp olayına engel olmaya çalışırken, saldırgan "Ben polisim" diyor.

Darp raporu alan Başbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine polislerce gözaltına alınan şüphelinin emlakçı olduğu ortaya çıktı. Davut D. isimli şüpheli gözaltına alındı.'ARAÇTAN İNER İNMEZ KAFA ATTI'Hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Mustafa Başbay, olayı şöyle anlattı:

"Hızla bir vakaya yetişmeye çalışıyordum. Yolun sol şeridinden ilerlerken söz konusu sürücü aracıyla önüme geçtiği. Yol vermeyince 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. 'Senin buradan geçiş hakkın yok' diyerek, bağırdı. Polis ve Kırıkhan'da tanınmış birinin akrabası olduğunu söyledi. Araçtan indik. İner inmez bana kafa attı ve darbetmeyi sürdürdü. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu kişiden sonuna kadar şikayetçiyim. Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim. Bugün benim başıma gelen yarın başka bir arkadaşımızın başına gelebilir."