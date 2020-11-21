Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim - Son Dakika

Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim

21.11.2020 13:02
Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim, System.String[]

Son dakika haberler: HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs vakasına giderken trafikte tartıştığı sürücünün, "Ben polisim" diyerek darbettiği ambulas sürücüsü Mustafa Başbay, DHA'ya konuştu.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs vakasına giderken trafikte tartıştığı sürücünün, "Ben polisim" diyerek darbettiği ambulas sürücüsü Mustafa Başbay, DHA'ya konuştu."Yapılan insanlık dışı" diyen Başbay, "Tüm sağlık çalışanları adına bu kişiden şikayetçiyim. Yarın başka bir arkadaşımız benim yaşadığımı yaşasın istemiyorum" dedi. Öte yandan emlakçı olduğu ortaya çıkan ve gözaltına alınan sürücü Davut D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, dün, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırıkhan Belediyesi'ne ait ambulansın sürücüsü Mustafa Başbay, koronavirüs teşhisi konulan hastayı evinden alıp, hastaneye götürmek için yola çıktı. Başbay, Atatürk Caddesi üzerinde kendisine yol vermeyen 06 DR 9108 plakalı otomobilin sürücüsüyle tartıştı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine kendisini polis olarak tanıtan otomobil sürücüsü, Mustafa Başbay'a saldırdı. Başbay'ın aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzü kanlar içinde kaldı. Sürücü ise, otomobiliyle uzaklaştı. Başbay'ı darbedildiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sivil kıyafetli askeri personel olduğunu söyleyen bir kişi, darp olayına engel olmaya çalışırken, saldırgan "Ben polisim" diyor.

Darp raporu alan Başbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine polislerce gözaltına alınan şüphelinin emlakçı olduğu ortaya çıktı. Davut D. isimli şüpheli gözaltına alındı.'ARAÇTAN İNER İNMEZ KAFA ATTI'Hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Mustafa Başbay, olayı şöyle anlattı:

"Hızla bir vakaya yetişmeye çalışıyordum. Yolun sol şeridinden ilerlerken söz konusu sürücü  aracıyla önüme geçtiği. Yol vermeyince 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. 'Senin buradan geçiş hakkın yok' diyerek, bağırdı. Polis ve Kırıkhan'da tanınmış birinin akrabası olduğunu söyledi. Araçtan indik. İner inmez bana kafa attı ve darbetmeyi sürdürdü. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu kişiden sonuna kadar şikayetçiyim. Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim. Bugün benim başıma gelen yarın başka bir arkadaşımızın başına gelebilir."


Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim
Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim
Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim
Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim
Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim
Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim

Atatürk Caddesi, Kırıkhan, Emlakçı, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ordu'ya bir el atın, küçük esnaf batıyor Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı Yaşlı adam, apartman boşluğunda boğazı kesilmiş halde bulundu Tartıştığı ablasını boğazından, karnından ve kolundan bıçaklayarak öldürdü Alman medyasından Türk İHA ve SİHA'larına övgü dolu sözler: Avrupa ülkeleri baş edemez Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı
Ibrahimovic yıllar sonra itiraf etti: Mihajlovic için Bologna'da bedava oynardı Ibrahimovic yıllar sonra itiraf etti: Mihajlovic için Bologna'da bedava oynardı         
13:29
Fatih Terim, Kayserispor maçında Oğulcan ve Kerem'i oynatmayı düşünüyor Fatih Terim, Kayserispor maçında Oğulcan ve Kerem'i oynatmayı düşünüyor         
13:02
Bakan Soylu'dan olası İstanbul depremiyle ilgili hayati uyarı: Aksi felakettir, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok Bakan Soylu'dan olası İstanbul depremiyle ilgili hayati uyarı: Aksi felakettir, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok         
12:40
Son Dakika! Oruç Reis'in Akdeniz'deki görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı Son Dakika! Oruç Reis'in Akdeniz'deki görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı         
12:06
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı         
11:10
Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır         
10:33
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi         
09:52
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru         
09:40
Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı         
09:28
Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti         
08:28
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 13:57:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei