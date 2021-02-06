Emniyet Genel Müdürlüğü, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik denetimlerde, 67 araç ve sürücüsüne işlem yapıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik polislerince ülke genelinde 2-3-4 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimlerde, 219 bin 934 araç kontrol edildi.

Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 67 araç ve sürücüsüne işlem uygulandı.