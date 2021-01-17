Son dakika haberi... Trafik polislerinden yolda buldukları 'batağan' kuşuna şefkat eli - Son Dakika

Son dakika haberi... Trafik polislerinden yolda buldukları 'batağan' kuşuna şefkat eli

17.01.2021 16:56

Son dakika haberlerine göre Trafik polislerinden yolda buldukları 'batağan' kuşuna şefkat eli Antalya'nın Demre ilçesinde devriye gezen trafik polisleri, yolda yaralı olarak buldukları 'batağan' kuşunu korumaya alarak, satın aldıkları balıklarla besledi, elektrikli sobayla da ısıttı.

Trafik polislerinden yolda buldukları 'batağan' kuşuna şefkat eli

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde devriye gezen trafik polisleri, yolda yaralı olarak buldukları 'batağan' kuşunu korumaya alarak, satın aldıkları balıklarla besledi, elektrikli sobayla da ısıttı. Kuş, tedavi için için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Demre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik timinde görev yapan trafik polislerinden Ahmet Çimen ve Ferdi Taşdemir, dün akşam Noel Baba Kuş Cenneti yakınındaki Çayağzı Limanı yolunda, avlanması yasak olan 'batağan' kuşuna rastladı. Yaralı olduğu için uçamadığı gözlenen kuş, ekipler tarafından muhafaza altına alarak ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Çimen ve Taşdemir, yaralı kuşu satın aldıkları balıklarla besledi, elektrikli sobayla da ısınmasını sağladı.

Tedavi edildikten sonra kuş cennetine salınacak

Yaralı olan kuşun tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliğinden yardım isteyen polisler, kısa süre sonra ilçeye gelen görevlilere kuşu teslim etti. Yaralı kuşun tedavisi tamamlandıktan sonra Noel Baba Kuş Cenneti'ne salınacağı bildirildi.

Son dakika haberi... Trafik polislerinden yolda buldukları 'batağan' kuşuna şefkat eli
Son dakika haberi... Trafik polislerinden yolda buldukları 'batağan' kuşuna şefkat eli
Son dakika haberi... Trafik polislerinden yolda buldukları 'batağan' kuşuna şefkat eli
Son dakika haberi... Trafik polislerinden yolda buldukları 'batağan' kuşuna şefkat eli

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hisarcık, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Trafik polislerinden yolda buldukları 'batağan' kuşuna şefkat eli - Son Dakika


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