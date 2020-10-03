Son dakika haberi | Trafikte asker eğlencesi yaptılar - Son Dakika

Son dakika haberi | Trafikte asker eğlencesi yaptılar

Son dakika haberler: Trafikte asker eğlencesi yaptılar Asker uğurlayan grubun trafik ışıklarında beklerken eğlencesi sürücüler ve çevredekilerin tepkisini çekti Hatay'da asker uğurlama konvoyu düzenleyen bir grup, trafik ışıklarını fırsat bilerek trafikte eğlendi.

Trafikte asker eğlencesi yaptılar

Asker uğurlayan grubun trafik ışıklarında beklerken eğlencesi sürücüler ve çevredekilerin tepkisini çekti

HATAY - Hatay'da asker uğurlama konvoyu düzenleyen bir grup, trafik ışıklarını fırsat bilerek trafikte eğlendi. Dakikalarca süren eğlenceye sürücüler tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesinde asker uğurlama konvoyu düzenleyen bir grup, kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesinde trafik ışıklarını fırsat bildi. Kırmızı ışığın yanmasıyla beraber arabalardan inen grup, askere gidecek olan arkadaşıyla beraber asker eğlencesi yaptı.

Yol verme kavgası yaptılar

Sürücülerin ve çevredekilerin tepkisini çeken görüntüler sonrası araçlara binerek yollarına devam eden kalabalık grubun daha sonrada yol verme kavgası yaptığı öğrenildi. Bir araç sürücüsünün arabasına tekmeler savurdukları iddia edilen gruba, araç penceresi kırılan sürücünün de tüfekle karşılık verdiği iddia edildi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden kapatılırken, konvoy daha sonra hiç birşey olmamış gibi yoluna devam ederek askeri otogara bıraktı.

Diğer yandan, asker uğurlayanların konvoyu nedeniyle şehrin otogar yolundan trafik çilesi iki katına çıktı. Konvoylarla beraber artan araç kalabalığı sonrası trafiğin adım adım ilerlediği görüldü.

Son dakika haberi | Trafikte asker eğlencesi yaptılar
Son dakika haberi | Trafikte asker eğlencesi yaptılar
Son dakika haberi | Trafikte asker eğlencesi yaptılar
Son dakika haberi | Trafikte asker eğlencesi yaptılar

Cumhuriyet, Antakya, Hatay, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Trafikte asker eğlencesi yaptılar - Son Dakika

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