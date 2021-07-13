Son dakika haberi: Trafikte baba ve kızın tehlikeli yolcuğu kamerada - Son Dakika

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde akan trafikte baba kızı elektrikli bisiklet ile seyir halinde ilerlerken kameraya yansıdı. Kask takmayan baba ve kızın tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

İSTANBUL - Arnavutköy'de akan trafikte elektrikli bisiklet ile baba ve küçük kızın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

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