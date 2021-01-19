Son dakika haberi: Trafikte kazaya denk gelen sağlık çalışanının yaralıya müdahalesi güvenlik kamerasında - Son Dakika

Malatya'da bir sağlık çalışanının otomobiliyle seyir halindeyken denk geldiği kazada yaralıya müdahale etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Malatya- Elazığ kara yolu Dede Korkut Kavşağı'nda dün meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Özel aracıyla seyir halindeyken kazayı gören kadın sağlık çalışanı, otomobilini durdurup yaralıya müdahale etti.

Bir süre yaralıya müdahalede bulunan sağlık çalışanı, yaralıyı 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettikten sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

MOBESE kameralarına yansıyan ve bazı vatandaşların cep telefonuyla çektiği görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.