İSTANBUL'da minibüs şoförünün kaza riskine rağmen cep telefonuyla sosyal medya sayfalarını kontrol ederek araç kullanması 'pes' dedirtti. Bu anlar

yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Topkapı - Arnavutköy hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü, bir taraftan araç kullanırken, bir taraftan da elindeki cep telefonunda sosyal medya sayfalarını kontrol etti. Bir eliyle direksiyonu tutarken, diğer eline aldığı telefonda dakikalarca sosyal medyada gezen minibüs şoförünün bu anlarını minibüsteki yolcu cep telefonuyla görüntüledi.