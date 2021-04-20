Trafo bomba gibi patladı, 3 araç alevlere teslim oldu - Son Dakika

Trafo bomba gibi patladı, 3 araç alevlere teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafo bomba gibi patladı, 3 araç cayır cayır yandı, çevredekiler iftarını korkuyla açabildi.

Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kale Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bir elektrik trafosunun patlamasıyla beraberinde ateş kıvılcımı trafonun altındaki araçlara sıçradı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobiller cayır cayır yandı. Çevredekilerin korkuyla izlediği o anlar cep telefonuna yansırken itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. İftar saatine denk gelmesi ise vatandaşların korku içerisinde iftarını açmalarına sebep oldu.