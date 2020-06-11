Son dakika haberi | Traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaza, Muratlı Küçük Sanayi Sitesinin Muratlı Büyükkarıştıran karayoluna bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı ilçe merkezine doğru seyir eden Sunay A. idaresindeki 59 ABC 348 plakalı motosiklet, önüne çıkan Emin G. yönetimindeki 39 LD 354 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı.

Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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