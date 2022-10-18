Son Dakika | Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı

18.10.2022 21:14

Son dakika haberi: Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan-Kadirli karayolu Kuyuluk mevkiinde otomobilin saman yüklü çift römorklu traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.

Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan-Kadirli karayolu Kuyuluk mevkiinde otomobilin saman yüklü çift römorklu traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Kozan Kadirli karayolu Pekmezci mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Murat Dağlı'nın kullandığı 01 RE 597 plakalı otomobil tarladan fıstık samanını aldıktan sonra seyir halinde iken Mert Rıza Özkaya'nınkullandığı 40 DP 511 plakalı saman yüklü çift römorklu traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç sürücüsü Murat Dağlı olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin arka koltuğunda bulunan B.N.D 12 ve S.D hafif yaralı olarak kazadan kurtuldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve Cankur sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalede sürücü Murat Dağlı'nın hayatını olay yerinde kaybettiği öğrenildi. Yaralı olan 2 çocuk ise Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazandan dolayı Kozan Kadirli karayolu çalışmalar tamamlanana kadar tek yönlü trafiğe kapatıldı. Jandarma başka bir kazaya sebebiyet vermemek için karayolu üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazada traktör sürücüsü göz altına alırken Kozan cumhuriyet savcılığı kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı - Son Dakika

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