Son dakika haberi | Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

10.07.2022 02:08
Son dakika haberi | Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktörle otomobil çarpıştı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktörle otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak- Bartın Karayolunda meydana geldi. Çaycuma istikametine gitmekte olan İ.Ü.'nün kullandığı 74 BL 748 plakalı otomobil ile C.Y.'nın kullandığı 67 ACG 175 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde olan İ.Ü, D.Ü., S.Ü. ve H.O. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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